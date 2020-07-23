近百人靜坐陳家聲援反迫遷。（曹婷婷攝）

陳致曉（左）與雙親出面哽咽訴心聲。（曹婷婷攝）

近百人靜坐陳家聲援反迫遷。（曹婷婷攝）

台南鐵路地下化強拆作業預計今天清晨6時拆除最後一棟拆遷戶、青年路陳致曉家，上百人從昨晚起聚集集結陳家聲援，隨拆除計畫倒數，清晨4點多起7、80人坐在陳家客廳，頭綁「搶劫政策」、背著「護家園、反東移」牌子靜坐跟門外警方對峙，意圖癱瘓施工。陳致曉與9旬母哽咽「抗爭9年，不想放棄這個家，但情勢沒辦法....只求大家平安，感謝大家見證陳家最後模樣」，在場人士高呼「護家園、爭尊嚴」口號。

「我內心充滿恐懼」！陳致曉哽咽說，以前幫人家擋拆、現在捍衛自己的家，不知道家園等一下會變什麼模樣？陳母更是數度哽咽，「謝謝大家幫忙，今天希望大家要平安」。政大地政系教授徐世榮表示，都到最後一刻了，政府強拆已經侵犯人權，「今天是捍衛陳家尊嚴跟人格，這是公民基本的抵抗權」！

拆除任務由交通部鐵道局中部工程處指揮，預計6時開拆，目前怪手已經在陳家後面待命，施工人員將從已封閉的鐵道旁便道進入執行拆除。據了解，鐵道局目標是在沒有任何流血衝突下，完成拆除，考量機具施工會影響屋內的人，屆時將由警出門抬人，抗爭者也做好「被抬走」的準備。

(中時 )