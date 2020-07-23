根據中央氣象局資訊顯示，今(23)日凌晨1時8分發生芮氏規模3.4地震，震央位於高雄市政府東北方80.6公里（高雄市桃源區），地震深度4.0公里，屬淺層地震，高雄市猛一搖，震度最大有4級。嘉義縣、台東縣震度1級。

此外，凌晨00:12分還有另一起規模3.3地震，震央在花蓮縣政府西偏南方 15.4 公里(花蓮縣秀林鄉)，地震深度17.5公里。最大震度花蓮縣、南投縣1級。

(中時新聞網)