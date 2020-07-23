1：08規模3.4淺層地震 高雄市猛一搖 震度4級 05:462020/07/23 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1：08高雄規模3.4淺層地震 最大震度4級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局資訊顯示，今(23)日凌晨1時8分發生芮氏規模3.4地震，震央位於高雄市政府東北方80.6公里（高雄市桃源區），地震深度4.0公里，屬淺層地震，高雄市猛一搖，震度最大有4級。嘉義縣、台東縣震度1級。 此外，凌晨00:12分還有另一起規模3.3地震，震央在花蓮縣政府西偏南方 15.4 公里(花蓮縣秀林鄉)，地震深度17.5公里。最大震度花蓮縣、南投縣1級。 (中時新聞網) #高雄市 #公里 #規模 #3.4 #淺層地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市長補選 李眉蓁總部25日開張 04:102020/07/19 政治要聞 韓國瑜終於現身 韓粉留言一面倒：我們想念您了！ 11:082020/07/19 政治 高雄市議長補選 吳益政：不支持民進黨 15:032020/07/19 政治 邱于軒追著高市府官員問政 網友：如果是韓國瑜早就... 00:112020/07/20 政治 吃不到了！越南移工被逮 老饕遺憾：蚵仔煎真的很美味 17:402020/07/20 社會 8月招商大會 商機1,800億 04:102020/07/21 財經要聞 「罷捷」連署重大突破！最快本周向中選會提案 11:202020/07/21 政治 有政府、會砍樹！護樹團體酸高市府左營綠園道開發砍樹 12:452020/07/21 政治 台股登高 基金規模反趴地 04:102020/07/22 金融．稅務 論文要怎麼抄才不會被抓到？ 網精闢分析4字神解 16:022020/07/22 生活 生活熱門新聞 無糖茶是禍首！小甜甜自爆只喝2種飲料 醫揭恐怖下場 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？他曝1關鍵：寧可自己塗 - 生活 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 威力彩25億是你的！小孟老師曝4星座財運旺爆 - 生活 火鍋店醬料區驚見這幕！網一看全傻眼：太扯了吧 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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