歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre，EMSC）表示，中國西藏西部地區今天發生規模6.2地震。

歐洲與地中海地震中心說，這場地震震源深度非常淺，僅5公里。

(中央社)

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