西藏西部發生地震 規模6.2 05:482020/07/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲與地中海地震中心（European-Mediterranean Seismological Centre，EMSC）表示，中國西藏西部地區今天發生規模6.2地震。 歐洲與地中海地震中心說，這場地震震源深度非常淺，僅5公里。 (中央社) #發生 #規模 #歐洲 #地震中心 #地中海 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉柏良詹永茂 親帶隊拚治安 04:102020/07/19 社會新聞 善用歐洲戰略槓桿制衡美國 04:102020/07/20 論壇廣場 明年總預算 歲入恐負成長 04:102020/07/20 財經要聞 年內規模最大 科創板22日解禁2千億人民幣 04:102020/07/20 全球財經 明年歲入 恐為蔡上任首次負成長 04:102020/07/20 財經焦點 全台首座 開放式氣象站在彰化 04:102020/07/20 地方新聞 南投5：06分規模3.9地震 最大震度彰化3級 06:172020/07/20 生活 貝萊德：美股風險正在上升 建議投資歐洲股市 21:462020/07/20 財經 陸學者：美榨取跨大西洋夥伴剩餘價值的三板斧 09:312020/07/21 兩岸 台股登高 基金規模反趴地 04:102020/07/22 金融．稅務 兩岸熱門新聞 末日四騎士 美抗中全面圍攻 - 兩岸要聞 - 中國時報 馬腳露出來了！川普呼籲國人買國貨 手下企業卻狂買陸貨 - 兩岸 北京應該關閉哪個美駐陸領事館？陸網友投票罕見一面倒 - 兩岸 赴陸登機須附採檢陰性證明 台灣旅客不適用 - 兩岸要聞 - 中國時報 台海開戰？林郁方：近幾月可能性增加 飛彈突襲擋不住 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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