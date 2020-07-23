NIKOLA JOKIC IS THE STARTING POINT GUARD AND BOL BOL AT SMALL FORWARD🤯 pic.twitter.com/KrVS45dDW8 — NBA Retweet (@RTNBA) July 22, 2020

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或許只是1場NBA復賽前的熱身賽，金塊總教練麥克馬龍擺明要給球迷1場秀！金塊23日排出身高全都超過200公分的「超高」先發陣容，其中曾感染新冠肺炎的明星中鋒約基奇，更被排在先發控衛位置，金塊最後仍以89比82擊退巫師。

畢竟目前金塊後場人力相當短缺，麥克馬龍才會排出如此不合邏輯的先發陣容面對首場熱身賽，分別是218公分波爾波爾、201公分米爾沙普、211公分普朗里、203公分葛蘭特與213公分約基奇，其中波爾波爾更是生涯首次在NBA上場。

不過真正幫助金塊贏下這場勝利的頭號功臣，卻不是這些大個球員，而是替補後衛丹尼爾斯，他攻下全隊最高22分，其中包含最後關頭連進兩顆三分球，幫助金塊打出8比0收尾攻勢，成功打破79比79平手僵局，徹底展現強大心臟。

約基奇貢獻16分、7助攻與7籃板，光從數據來看，確實很像先發控衛該有表現，首次穿上金塊球衣現身的蘇丹籍長人波爾波爾，也有16分、10籃板及6火鍋優異表現，葛蘭特10分；巫師則以日籍前鋒八村壘18分、9籃板表現最佳。

(中時 )