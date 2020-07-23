新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診病例飆破1,493萬例，造成至少61.6萬人喪命，嚴重衝擊國際經濟，許多國家甚至開始爆發第2波、第3波疫情。美國德州一座女子監獄近日也開始淪陷，21日爆出至少有500多名女囚的新冠病毒檢測結果呈現陽性反應，震驚當地社會。

根據《美聯社》報導，從美國聯邦監獄管理局的最新資料顯示，位在德州沃斯堡（FortWorth）地區的「卡斯韋爾聯邦醫療中心」（Federal Medical Center-Carswell），裡頭的1,357名囚犯中，就有510人確診感染新冠肺炎。3個禮拜前，當地確診病例僅有3起，到了2天前則已累計達200人確診。

不僅染疫人數暴增，報導指出這座女子監獄裡，至今已有2人因感染新冠肺炎而喪命，成為美國聯邦監獄管理局體系中疫情最為嚴重的災區之一。「卡斯韋爾聯邦醫療中心」是專門關押患有精神疾病的女性囚犯，其隸屬的聯邦體系中，共有122座監獄及3.6萬名管理人員，關押近15.3萬名囚犯。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)