陳宅屋內近百人抗議，警方則在門外等待。（曹婷婷攝）

台南鐵路地下化強拆作業預計今天清晨6時拆除最後一棟拆遷戶、青年路陳致曉家，6點一到，交通部鐵道局中部工程處人員和大批警力在陳宅外宣讀拆除程序依法有據，隨即逕行入屋，屋內上百人則不斷高呼「反東移、反對徵收」口號，並高唱「那ㄟ走上抗議這條路」，鐵道局成員和警方第一波先退出陳宅，抗爭者隨即將門上鎖，門內外形成對峙，鐵道局6點15分二度宣讀將強制驅離。

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