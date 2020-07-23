拆除南鐵最後一戶 民眾、警方對峙 06:372020/07/23 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方守在陳致曉家門外。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳宅屋內近百人抗議，警方則在門外等待。（曹婷婷攝） 台南鐵路地下化強拆作業預計今天清晨6時拆除最後一棟拆遷戶、青年路陳致曉家，6點一到，交通部鐵道局中部工程處人員和大批警力在陳宅外宣讀拆除程序依法有據，隨即逕行入屋，屋內上百人則不斷高呼「反東移、反對徵收」口號，並高唱「那ㄟ走上抗議這條路」，鐵道局成員和警方第一波先退出陳宅，抗爭者隨即將門上鎖，門內外形成對峙，鐵道局6點15分二度宣讀將強制驅離。 (中時 ) #鐵道 #警方 #反對 #程序 #工程處 也許您會感興趣 社會熱門新聞 拆除南鐵最後一戶 民眾、警方對峙 - 社會 台南》怪手將近，陳致曉死守家園淚訴「至少曾經活得像個人！」 - 社會 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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