Phoenix Suns center Aron Baynes (@AronBaynes) tells me on @Stadium that he tested positive for coronavirus and opens up about how virus has impacted life for over a month for him, his wife and kids: pic.twitter.com/v2LDwpsZ89 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2020

太陽還沒公開的兩名感染新冠病毒球員名字終於曝光！《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日視訊訪問太陽中鋒貝恩斯，確認貝恩斯與他的家人同時感染新冠，目前他還沒前往奧蘭多報到，甚至太陽主控盧比歐也公開自己檢測呈現陽性。

「我目前還待在鳳凰城，努力保持健康當中，且想要趕緊回到球隊，但很不幸的是，我在檢驗過後確診新冠肺炎，現在要通過一些流程後才能前往奧蘭多，」貝恩斯在視訊中表示，「我已經30天沒碰過球，你就懂得我已經感染多久了。」

貝恩斯是太陽本季的重要內線替補，場均11.5分、5.6籃板及1.6助攻，皆屬他的生涯單季新高紀錄，如今就算他能前往奧蘭多，恐怕也來不及恢復應有狀態上場，畢竟他也坦承，「我徹底讓我的屁股好好休息1周，因為我曾連睡4天。」

本季場均13.1分、8.9助攻與4.6籃板的盧比歐，則在23日球隊例行採訪時坦承自己中鏢，不過他已通過隔離規定前往奧蘭多報到，也在昨天首次參加球隊訓練，幸好太陽目前只拿26勝39敗、排名西區第13，想要闖進季後賽機會渺茫，復賽後戰績好壞已不重要。

(中時 )