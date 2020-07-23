隨著台灣COVID-19（新冠肺炎）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心正在考慮放寬特殊的醫療需求，其中不孕症治療也在開放名單中，因為許多國際求子客急著想來台進行不孕療程。為何台灣成了國際求子鳥呢？醫師分析，台灣不孕症治療水準屬世界頂尖，加上費用親民，是吸引國際求子客群的重要原因，求醫人數甚至超越醫美，成為另類台灣之光。

根據衛生福利部的統計，2017年外國人在台灣進行人工生殖的療程數量，就高達4219個週期（一次不孕症治療通常以週期計算），大概占了整個台灣整個不孕症治療總周期的10分之1，比起2016年成長了1.6倍。

隨著晚婚時代來臨，近幾年，許多人尋求人工受孕方式誕下寶寶。（圖／報系資料照）

衛福部還統計，來台進行不孕療程的外國人中以中國大陸最多，占了百分之42，其次是香港與日本人。「要分析台灣為何受到國際客喜愛，不外乎頂尖的醫療設備與技術所創造出來的高成功率」台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明這麼說。

李世明指出，國際監測生殖輔助技術委員會曾做過統計，台灣試管嬰兒的著床率為36.7%，在全世界排名僅次於美國。「台灣的不孕症醫師對於新的知識與技術都求知若渴，而且不吝花費去購買頂尖的機器與設備，台灣的不孕症治療技術可以用集全世界之大成來形容。」

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(中時新聞網)