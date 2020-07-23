台灣治療不孕症的成功率已躋身國際前段班，但相較於其他國家的收費，台灣不但治療費用低廉，醫療服務水準讓人安心，就連生活花費也便宜許多，任何城市的生活機能都很強，四處都有便利商店，對於國際客而言是CP值極高的選擇。
彰化博元不孕症中心院長蔡鋒博分析指出，治療不孕症世界排名第1的美國，平均1個療程大約1.5萬到2萬美金，約新台幣5、60萬元；但是排名第2的台灣，一個療程的費用大約是在15至20萬元之間，只需要美國的3分之1價，就連鄰近的日本，費用也比台灣高1倍。
蔡鋒博說「我的國際病人來到台灣除了醫療環境等硬體設施外，普遍認為台灣醫療服務水準讓他們感到很舒服與受到尊重。」
他強調，台灣生活水準高但是物價相對便宜，除了有美食之外還有漂亮的好山好水，對外國人來說，可以帶著觀光的心情而來，減少許多不孕症治療上的心理壓力。
他說「一個來自法國巴黎的病人告訴我，他走沒幾步就有便利超商很方便、又便宜；另一位法國巴黎的病人乾脆包住在台中火車站附近民宿，1個月2、3萬元新台幣，找我就跳上火車很快就到彰化火車站...」。
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(中時新聞網)
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