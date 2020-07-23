根據國健署剛公布台灣地區2018年人工生殖施行結果分析報告顯示，新鮮胚胎的植入週期懷孕率為38.6%，但是冷凍胚胎的植入週期懷孕率卻可以達到49.5%；兩者在活產率也有明顯差距，新鮮胚胎的活產率是27.8%，冷凍胚胎則是37.4%。

中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明進一步解釋，以前在進行植入胚胎時，確實是認為新鮮胚胎比較好，但現在這個觀念已經改變。「新鮮胚胎在植入時，因為還處於使用藥物的期間，荷爾蒙比較不穩定，對於子宮內膜的狀況來講並不好，當然就會影響到對胚胎的接受度。」

為降低對胚胎的傷害，必須將胚胎急速冷凍，放在攝氏零下196度的液態氮罐中保存。（圖／報系資料照）

李世明強調，先把胚胎冷凍之後在等待植入的這段期間，不僅可以讓內分泌慢慢地恢復正常，也可以趁這個時候為子宮內膜進行健康檢查，如果狀況不好的可以使用藥物讓子宮內膜恢復狀況，就像替農地施肥一樣，只要土地有養分，自然就可以養育出好的果實。

「新鮮胚胎植入」技術活產率較低，醫院工作人員必須透過顯微鏡，小心翼翼地將精子植入卵子內。（圖／報系資料照）

「急速霧化冷凍技術的進步則是另一個重要的功臣。」李世明表示，在急速冷凍技術發明之前，胚胎與卵子只能慢速冷凍，這個過程會產生過多的冰晶，造成胚胎細胞的傷害，再加上必須拿進拿出，受損率可能高達一半；但現在透過急速冷凍加上胚胎縮時攝影監控培養箱的使用，可以把胚胎受損狀況降到一成以下。

台北中山醫院副院長李世明說，2017年國外來台治療不孕症者，占了全台人工生殖療程的10分之1，其中許多人抱著順道觀光的心態來此。（圖／黃耀徵攝）

台灣現在每年新生兒不到二十萬，求助不孕症的夫妻也越來越多，李世明建議，除了挑選合法的生殖機構外，政府單位每年也都會公布生殖中心的評鑑，可以作為參考依據；若擔心療程中會有突發狀況，也建議選擇有醫院體系支援的生殖中心，比較具備有處理緊急醫療的能力。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)