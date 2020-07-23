3年前，吳念軒靠《紅衣小女孩2》虎爺一角暴紅，第一部作品就大中，此後戲約不斷。他感謝一路上有不少貴人提攜，尤其《紅衣小女孩2》導演程偉豪耐心指導，除了讓吳念軒感動至極，更讓他期許自己變得更好之後，能再和程偉豪合作，讓導演看到不一樣的他。

我很幸運，第一次演戲就遇到很好的導演，那時候我什麼都不知道，偉豪導演很有耐心，每次收工，都會給我看當天的畫面，討論我的表演。這個方式很適合我，那時候很怕漏掉任何他說的東西，就用手機錄下來，因為他的每句話都很有幫助。

3年前導演程偉豪的耐心指導，讓吳念軒至今還有「很想依靠他」的安心感。（圖／怡佳娛樂經紀提供）

頻頻卡關 萬分沮喪

再簡單的戲，偉豪導演都會引導我，有次我要演出用手電筒照東西被嚇到的表情，連續NG了十次，但他沒有動怒，只是嘆口氣說：「就這樣吧！」反而讓我更沮喪，因為怎樣都達不到他的要求，他卻沒有怪我。

有一次在學校的警衛室拍攝，偉豪導演和我坐在板凳上，對我說了一句話，當時的環境氣氛和他的表情，我永遠記得，他說：「我現在跟你講這些，不只是為了這部戲，也希望你把學到的帶到每個劇組。」當時我什麼都不是，也沒有演得很好，導演願意跟我講那麼多，真的很感動。

吳念軒出道時曾主持外景節目，不但訓練了口條，也藉此觀察到人生百態。（圖／施岳呈攝）

我很幸運，一路上遇到很多貴人，偉豪導演對我很有耐心，前陣子遇到他，和他聊起現在的困難，他給了我建議，並一直鼓勵我；《紅衣小女孩2》劇組也對我很好，經紀公司總監毓棠姐是我的表演啟蒙老師，給我很多鼓勵。演《翻牆的記憶》又遇到很懂演員的P哥（何潤東），還給我創作機會。

新手齊力 突破困境

現在我希望每次表演都能創造不一樣的感覺，不會讓觀眾聯想到其他角色；之前有表演老師分享過，表演的時候自己會感覺到演戲的開關被打開，說真的，我還在尋找那個被打開的感覺。

這部戲大家都是新演員，我不覺得自己有特別的地方，其他人也有我不會的東西，我們一起討論表演，有困境一起突破，有點像之前偉豪導演給我的感覺。希望以後我也有能力，可以像偉豪導演一樣，把會的東西分享給其他人。

《違反校規的跳投》的隊友們有身高有顏值，讓吳念軒直呼「看了就舒服」。左起：簡伯廷、劉育仁、各務孝太、蔡瑞雪、李齊、吳念軒、宋偉恩、范姜彥豐。（圖／七十六号原子提供）

新戲《違反校規的跳投》只拍了十四天，但演員們凝聚力很高，大家都是真心對待彼此，例如孝太就是個很真誠很棒的人；我比較不懂籃球技巧，育仁、李齊和范姜都會陪我練球。重點是，我每次抬頭一看，這群男生顏值都好高，看了就很舒服。

與楊丞琳合作的《紅衣小女孩2》，是吳念軒的第一部電影作品，他憑「虎爺」一角迅速竄紅。（圖／社外提供）

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(中時新聞網)