【1】中油投資印尼千億 藍揭有掮客

國民黨日前質疑國營事業南向已遭中間人控制，謀取私利後，國民黨立委昨再加碼爆料，中油之前在印尼透過一名中間人，把原出售五輕設備可收入數百億元，突然轉變成需投資超過千億元；其間有何不法，國民黨一定追查到底。

【2】藍看衰參審 憂生更多恐龍法官

國民黨立委曾銘宗昨日於立院審查《國民法官法》時表示，修法是為了司法改革，那是因為過去法院判決得不到民眾的公認，產生了很多恐龍法官。民進黨力推的《參審制》，將有6名國民法官與3名專業法官組成合議庭。國民法官恐淪為專業法官的花瓶，替專業法官背書，導致更多的恐龍法官出現。

【3】疫情政治學 台對陸處灰色地帶

大陸昨發出最新公告，要求入境航班的所有乘客皆須附上5日內的核酸檢測陰性證明，才准登機，台灣航班適用與否，也引起議論。疫情以來，大陸多項涉及出入境的防疫措施，台灣都處在尷尬的灰色地帶，對大陸而言，台灣既非境內，又不是國外，許多邊境管理政策，都不適用於台灣，也反映了兩岸關係的微妙。

【4】稅收受疫擊 今年短徵逾千億

新冠疫情衝擊，今年上半年稅收較去年同期大減近3成，財政部長蘇建榮更首度證實，全年中央政府稅收恐大減1000億至1300億元，成為近7年來首次稅收無法達標。蘇建榮指出，希望新冠肺炎疫苗能早日問世，全球經濟能緩步復甦，台灣經濟也能順勢增溫，避免出現如同2009年金融海嘯發生，稅收一下子短徵2538億！

【5】陶子曾挨小布經紀人白眼

陶晶瑩（陶子）、李李仁22日出席按摩椅記者會，她最近新開網路節目《陶口秀》，首集訪問王陽明，火辣對話吸引不少眼球。她昨揭露，當天記者會找來王陽明、炎亞綸當來賓，記者會結束才發現已錄好的王陽明片段，因跳電無法使用，只能重錄，她即興發揮想問題，「我一題接一題像逼供一樣」，王陽明當時是一臉愣住表情，李李仁聽完直笑，「看來女生對於王陽明的床事很有興趣」。

(中時新聞網)