警方一度進入陳宅又退出。（程炳璋攝）

鐵工局在陳宅門口宣讀拆遷令。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化拆遷作業僅剩台科大教授陳致曉最後一戶，鐵工局人員23日6時起在數十名警力動員下，與陳致曉支持者隔門僵持，透過擴音器喊話卻未實質溝通，雙方直到7時許仍未有進展，警力暫時後退等待下一步行動。

(中時 )