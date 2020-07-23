拆南鐵最後一戶隔門僵持 鐵工局與陳致曉隔空喊話 07:432020/07/23 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警力一度將陳家團團包圍，雙方隔門僵持1小時仍未有結果。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方一度進入陳宅又退出。（程炳璋攝） 鐵工局在陳宅門口宣讀拆遷令。（程炳璋攝） 台南鐵路地下化拆遷作業僅剩台科大教授陳致曉最後一戶，鐵工局人員23日6時起在數十名警力動員下，與陳致曉支持者隔門僵持，透過擴音器喊話卻未實質溝通，雙方直到7時許仍未有進展，警力暫時後退等待下一步行動。 (中時 ) #溝通 #支持者 #地下化 #台科大 #擴音器 也許您會感興趣 社會熱門新聞 緊急喊停！拆南鐵最後1戶踢鐵板 雙方對峙1小時 鐵道局：今拆除取消 - 社會 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 人間悲劇！單親爸攜3子輕生 前妻走出解剖室 腿軟痛哭人攙扶 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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