桃機一日遊再釋出1680名額！今早10點開搶。（圖／桃機公司提供）

桃園國際機場日前規劃的「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，深受民眾喜愛，開放報名1天半，4000個名額就額滿，這次為慶祝父親節、滿足民眾想出國的心，主辦單位決定再釋出1680個名額，並在今（23日）早上10點開放網路報名。

桃機表示，「桃機樂友會」的活動，只需要1000元的報名費，就可以體驗機場主題候機室導覽、前進空側機坪管制區，享用貴賓室美食及選購完稅精品，更有機會獲得東北亞、紐澳來回機票等獎品。

桃機也補充，配合「桃機樂友會」的活動，暑假期間來機場的民眾，也能夠自由前往第二航廈北側擴建區5樓，欣賞重出江湖的「桃機未來願景x樂高特展」。

暑假期間來機場的民眾，也能夠自由前往第二航廈北側擴建區5樓，欣賞重出江湖的「桃機未來願景x樂高特展」。（圖／桃機公司提供）

桃機指出，該特展是由台灣唯一樂高認證大師黃彥智設計，打造出總面積約18平方公尺的迷你樂高桃園機場，以「桃園國際機場園區實施計畫」為藍本，建置3棟航廈、衛星廊廳、南北跑道與塔台等重要機場建築，現場還加碼可自由創作的積木牆，讓民眾打造自己樂高作品。

最後，桃機也提醒，活動當日請記得攜帶身份證及佩戴口罩，並配合航廈入口體溫偵測，活動前14日內(含)需無出入境紀錄，每梯設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

(中時新聞網)