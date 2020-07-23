美陸衝突急速升溫，昨（22）日傳出美國限期大陸駐休士頓總領事館72小時內撤離，川普首度回應，聲稱未來可能會關閉更多大陸領事館。

美國限期72小時關閉大陸駐休士頓領事館。

路透社報導，美國總統川普昨日在白宮記者會上被問及休士頓總領事館一事時，他首度回應，「一直有可能」關閉更多領事館，不過他並未進一步說明何時行動等相關細節。

他還猜測陸駐休士頓總領事館冒火，可能是大陸使館人員在「焚燒檔案或文件」。

大陸駐休士頓總領事館21日晚間竄出陣陣濃煙及火光，遭民眾通報火警，根據當地媒體拍到的畫面顯示，使館院子裡有人在鐵桶內焚燒紙張，2名美國政府官員透露，大陸使館人員是在焚燒文件。

美國國務院昨日回應，關閉陸駐休士頓總領事館是為了「保護美國人的智慧財產權及私人資訊。」

目前正訪問丹麥的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控，大陸的間諜行為竊取了美國及歐洲的智慧財產，導致損失數十萬工作機會，蓬佩奧並未明確提到關閉領事館一事，不過他卻提及美國司法部21日起訴2名大陸公民一事，指控他們針對國防承包商、新冠肺炎研究人員進行長達10年的網路間諜行為，造成全球數百人受害。

他還引述川普說法：「夠了，我們不會讓這些事繼續發生。」

(中時新聞網)