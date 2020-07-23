影》緊急喊卡！拆南鐵最後一戶 雙方對峙1小時 鐵道局今不拆了！

拒拆遷戶陳致曉家門外一度聚集大批警力。（曹婷婷攝）

反對拆遷抗爭者守在大門內。（曹婷婷攝）

警方在7點多撤離，鐵道局隨後宣布取消今天拆除行動。（曹婷婷攝）

台南鐵路地下化強拆作業預計今天清晨6時拆除最後一棟拒拆遷戶、青年路陳致曉家，雙方對峙1個多小時後，鐵道局中工處7點20分宣布基於避免造成衝突及衍生社會成本，今天拆除計畫決定先取消，後續將再持續溝通，盡速完成拆除。

交通部鐵道局中工處人員和大批警力6點在陳宅外宣讀拆除程序於法有據，一度進入屋內，但考量安全又撤出，屋內上百人高呼「反東移、反對徵收」口號，警方則在大門外跟抗爭者形成對峙，鐵道局中工處長黃鳳岡多次拿大聲公要與陳致曉對話，「拜託，陳教授請跟我們溝通好嗎？」但未獲正面回應，屋內則傳出要求警察撤離等聲浪。

交通部鐵道局中部工程處主任工程司吳志仁7點20分出面宣布，南鐵地下化是台南重大計畫，但因考量陳宅從昨天下午陳宅已開始聚集民眾，基於避免造成衝突及衍生社會成本，今天決定先取消原訂拆除計畫。他強調，因全案只剩陳宅拒拆，接下來會盡速、持續與台南市政府一起跟陳致曉溝通，儘速進行完成拆除。

針對鐵道局宣布暫緩任務，陳致曉表示，將討論戰術，「但我不會因此開心，因為今天不攻，明天、後天也會來。」並回嗆「他來我就打！」

(中時 )