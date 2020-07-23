高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，碩士論文遭質疑「複製貼上」，有96%涉多處抄襲，火燒母校中山大學，學生不滿發起連署要撤銷李眉蓁學位，罷韓團體「Wecare高雄」也將出面聲援。

促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉今年初參選立委失利，她在臉書PO文，指李眉蓁的碩士論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的〈兩岸政經互動〉，因未標明出處，已經侵犯他人著作權。

李眉蓁昨（22）日親上火線說明，感謝一切事情的發生，讓她倍數成長，強調自己是依照中山大學正常程序畢業，尊重學校的審查機制。至於論文部分，她認為若要審查應一視同仁，如果蔡總統回應了，自己也會按照她的標準回應。

中山大學20日表示，依制定的處理原則，將通知被檢舉人所屬學院及學系，並成立審定委員會，秉持客觀原則，送給校外專業領域公正學者審查，預計4個月內完成審定，必要時得展延2個月，以一次為限。昨日記者會後，中山大學再度回應，強調此案已進入學術倫理審查機制，李眉蓁是於97年發表論文，當時尚未有電子論文原創性比對系統，校方也修訂「學位論文管理辦法」，將論文電子檔取消「永不公開」選項。

對此，中山大學學生及校友不滿，認為李眉蓁抄襲論文爭議讓中山飽受訕笑，嚴重損害中山大學名譽，且無悔意，更以通過審查為由將責任推卸給學校，因此發起連署撤銷李眉蓁學位，呼籲學校嚴格審查李眉蓁論文，若抄襲屬實應取消學位。

根據《新頭殼newtalk》報導，罷韓團體Wecare高雄，今日上午9點將聲援中山大學學生連署，盼大家能重視抄襲論文事件。

(中時新聞網)