振興三倍券上路，偽券也跟著出現？有地方民代開記者會指出，有一老友去銀行兌換三倍券，行員說「這是偽券」，當場沒收賺來的血汗錢，掀起各界關注。對此，行政院長蘇貞昌則是在臉書闢謠，這是假消息。民進黨立委何志偉則是在臉書宣布，「若查獲假券，何志偉就直接發1000份雞排！」

台南議員爆料，日前有商家陳情收到假的三倍券，後來被銀行沒收。對此，蘇貞昌在臉書說明，三倍券等同鈔票，收到假鈔，銀行一定會當場報警，由警察向當事人好好釐清假鈔來源，經過警政署查明，沒有接獲相關報案。而且23日才開放將三倍券換成現金，銀行尚未開始兌領業務，因此這是假消息 。

何志偉也在臉書說，這陣子，從三倍券不好用、很麻煩，到現在甚至有民代公開開記者會，造謠有假的三倍券在市面上流通，被要求提出罪證進行查緝時，卻兩手一攤不願提供，「被打臉以後，卻拍拍屁股就當沒事了？這種對他們來說彷彿雲淡風輕的造謠，實際傷害的是民眾與小商家。」

另外，何志偉也說，他不能阻止別的黨派信口開河，但至少可以懸賞鼓勵遏止犯罪，「如果這個暑假警方有查獲假的三倍券，我願意公開發放1000份雞排！也就是，各位網友只要發現，檢舉，大家就有雞排吃！」

(中時新聞網)