據最新實價紀錄顯示，今年5月台北市信義計畫區內的豪宅社區「台北信義」，有筆成交實價紀錄，成交2.17億元，每坪成交單價為172萬元，成交價格接近2018年3月同樓層的每坪179萬元，即使全球疫情狀況仍嚴峻，但在國內疫情相對安全，資金與低利的帶動下，豪宅市場交易也轉趨熱絡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此波疫情對大小企業有不同程度的衝擊，因此發現疫情嚴峻的期間，的確有些屋主調節手上資產，將高總價產品釋出變現，加上國內早年的名宅都已經屋齡老舊，有些自用買方也趁這波屋主售屋意願較強時入場，信義計畫區內近期交易狀況反而較先前熱絡。

實價資料顯示，「台北信義」5月的實價紀錄，成交總價2.17億元，每坪成交單價為172萬元，前一手屋主在2012年當時取得，成交總價為1.69億元，2018年3月同樣8樓成交2.53億元，每坪成交價格為179萬元，此次成交的行情與2年前的價格接近。

與「台北信義」同一區塊內，近期成交的還有「冠德遠見」與「寶徠花園廣場」，今年前五月累計至今已經有4筆實價交易紀錄，可以發現今年以來信義計畫區內的中古豪宅交易也有明顯增溫跡象。

(時報資訊)