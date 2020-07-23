台灣證券交易所統計，今天上市公司由鴻海(2317)領軍，將有38檔上市公司除息交易，指數將蒸發30.6點。
今天除息的上市股票包括：亞泥(1102)、嘉泥(1103)、台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)、台達化(1309)、利華(1423)、堤維西(1522)、樂士(1529)、中化(1701)、杏輝(1734)、中化生(1762)、神隆(1789)、彰源(2030)、正新(2105)、鴻海、智邦(2345)、佳世達(2352)、鴻準(2354)、精技(2414)、卓越(2496)、王品(2727)、聯邦銀(2838)、華擎(3515)、光隆精密-KY(4581)、華廣(4737)、瀚宇博(5469)、遠雄(5522)、鳳凰(5706)、豐藝(6189)、精成科(6191)、光鼎(6226)、南六(6504)、興能高(6558)、阿瘦(8443)、泰昇-KY(8480)、大華(9905)、中保科(9917)等38檔。
其中，鴻海發行市值將減少約582億元，占發行量加權股價指數約19.3點，發行市值將減少約921億元，占發行量加權股價指數約30.6點。
(時報資訊)
#亞泥 #嘉泥 #台聚 #華夏 #亞聚 #台達化 #利華 #堤維西 #樂士 #中化 #杏輝 #中化生 #神隆 #彰源 #正新 #鴻海 #智邦 #佳世達 #鴻準 #精技 #卓越 #王品 #聯邦銀 #華擎 #光隆精密-KY #華廣 #瀚宇博 #遠雄 #鳳凰 #豐藝 #精成科 #光鼎 #南六 #興能高 #阿瘦 #泰昇-KY #大華 #中保科
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。