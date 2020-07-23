盛弘（8403）因旗下小金雞敏成（4431)今年熔噴不織布銷量激增，獲利大躍進，帶動母公司股價也水漲船高；不過盛弘22日董事會通過，將出售敏成股權1,651張，占目前持股約8％，若以敏成目前市價202.5元計算，出售總金額約3.34億元。

盛弘表示，此次調整旗下小金雞敏成的持股，是對轉投資事業的正常財務調節配置，出售沒有時間表、也沒訂下價格，出售後仍持有55％股權。

由於敏成是盛弘的子公司，出售持股的利益不會放在損益表，不影響EPS，而是反映在資本公積有助淨值的增加。

敏成是台灣最大熔噴不織布製造廠，由於全球對口罩需求強勁，該公司已斥資4,500萬元擴建熔噴設備產線，預計新產線7月正式投產後，敏成全產線擴增至五條，日產能將由目前的7噸提升至9噸，可有效提升熔噴不織布總產能，目前除每周至少提供8.4噸配合政府徵收外，其他部分則銷售予國內外客戶。

另外，敏成規劃再增加設置二條熔噴線系統，預計本月中旬即可投產，總產能將可再向上拉升。

盛弘表示，敏成今年營運亮眼，對公司獲利具有不少貢獻，董事會僅是通過額度出售8％股權，出售對象未洽特定人士，將於市場交易。未來該公司對敏成的持股仍維持在五成之上，並握有實質經營權。

盛弘此次預計出售敏成股權1,651張，若以7月22日市價202.5元計算，出售總金額約3.34億元。目前盛弘持有敏成股權約1萬3,151張，持股比例約63.71％，出售後持股比將降至55％。(新聞來源：工商時報─記者杜蕙蓉／台北報導)

(時報資訊)