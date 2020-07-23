2020亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)系列活動昨日首先由「亞洲生技論壇」揭開序幕，亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙說，今年參與會議總人數近1400人，國外占3成，特別的是，參與國家中，前三名為美國、日本、中國。此次特別的是美國與會者超過100人，可以看出線上活動的確能吸引更多國際人士與會。今年大會以「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis)為主題，有14場論壇，廣邀國內外頂尖講者探討生技產業疫情後的下一波新布局及新機會。

李鍾熙首先致辭時指出，由於臺灣的新冠疫情受到控制，因此能如期舉行2020亞洲生技大會，並首度採取以實體在線(Online+Live)，線下與線上結合之模式進行，把不可能變成可能，是疫情中全球首場大型國際生技展會。

全球BIO協會會長Michelle McMurry-影致辭指出，新冠疫情是全球產業共同所面對的一大挑戰，全球生技產業也攜手合作與分享研究資訊。自新冠疫情以來，生技產業與政府共同努力尋找和研發遏止疫情的方法，包括疫苗、藥物和抗體等對抗新冠病毒。例如美國醫療大廠嬌生(Johnson&Johnson)與政府合作研發新冠疫苗，以擴大疫苗生產能力，讓患者儘早得到預防與治療。

全球BIO國際事務執行副總Joseph Damond表示，在全球生技發展趨勢上，許多小型生物製藥公司影響力快速崛起，佔了全世界76%的臨床試驗項目；另一方面，基因治療的產品線數量已經超越了單株抗體，成為生物製劑領域中項目最多的類別。

BioCentury總裁暨執行長David Flores表示，雖然新冠肺炎疫情影響全球經濟，但全球的生醫投資基金熱度不減、持續湧入，截至2020年6月，今年全世界94家公司已經募得了28億美元；此外，大陸已成為美國之外唯一可資金自給自足資金的經濟體，在A輪募資及IPO上都創下可觀的億級成績。

醫療數據公司IQVIA的全球醫藥策略副總裁Graham Lewis指出，疫情後的新常態將重新定義社會的優先順序，以支持醫療系統為原則，大規模地加速數位轉型，並且轉往以病患為中心的照護模式，同時也將重新佈署產業生產供應鏈。他認為，未來，需多加重視金磚國家(巴西、俄羅斯、印度、大陸)的重要性，大陸已成為第二大醫藥市場，而巴西的重要性不斷升高，將在2025年成為第五大醫藥市場。

(時報資訊)