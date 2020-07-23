威力彩已連槓46期，頭獎獎金高達25億，今(23)日有幸運兒一注獨得抱回25億，獎金用10袋麻布袋都裝不完。台灣彩券公司也公布自2014年威力彩第4屆以來，各縣市開出大獎的次數，以及中最多次億元大獎的投注站。

根據台灣彩券官網統計資料顯示，其中開出最多次頭獎的縣市為台中市，高達9次。(圖擷取自台灣彩券官網)

根據台灣彩券官網統計資料顯示，其中開出最多次頭獎的縣市為台中市，高達9次；其次為新北市，開出5次，接著是台南市，開出4次。10億元以上的頭獎共開出16次，而財神爺特別券顧台中市，共開出3次，另外彰化縣、台南市、高雄市各開2次。

威力彩史上最高的頭獎為30.04億元，於2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出，若以開出最多億元頭獎的投注站來看，則在「基隆市暖暖區碇內彩券行」，2018年2月15日開出1.6億元、2019年2月9日開出1億元大樂透頭獎，成為全台開出最多億元以上頭獎的投注站。

(中時新聞網)