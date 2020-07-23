威力彩連續槓龜46次，頭獎金額來到25億元，讓民眾也情緒激昂，專寫生肖運勢的專欄指出，三個生肖運勢爆發，有中大獎的機會，其中屬龍的人更是旺到不行，錢可能多到用麻袋裝。
擁有將進4800萬點閱人次的搜狐號《阿木細說》，在專欄文章中指出，七月底有三個生肖運勢金燦燦，可能會鹹魚大翻身，有中大獎、發大財的機會，好日子將圍著他們轉。
生肖雞
屬雞的人之前煞星來犯，導致運勢不佳，隨沒有大災難，但小病痛偶爾會出現，但步入七月下旬後，會迎來人生新的機遇，受吉星重點關注，等時機一到，桃花不請自來，橫財運也將會旺到不行。
生肖龍
屬龍的人熬到七月下旬，吉星當頭，有望改變前陣子苦不堪言的情況，待機緣一到，運勢會如火如荼的展開，若抓住機會，生活上將會心想事成，桃花運爆發，財運也旺，鈔票用麻袋裝。
生肖兔
屬兔的人為人直爽又有禮貌，七月下旬87、99年生的人陰陽相成，五行水旺盛行程水木相升的局面，生活將會無比順暢，收入暴漲，且愛情方面也將大吉大利，但要注意，凡事需謀定再后動，以免錯失良機，有付出就會有收穫。
(中時新聞網)
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