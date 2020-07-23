國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉抄襲，民進黨候選人陳其邁陣營抓緊機會猛攻，抓緊誠信度做文章。有評論分析指出，藍綠在這場補選中，各自有票數低標要突破，陳其邁要突破2018年敗選的74萬票，國民黨則是要守住前高雄市長韓國瑜2020大選在高雄拿到的61萬票基本盤。綠緊追議題猛打，看得出綠不僅要贏，更要瓦解藍營防線。

陷入論文抄襲風波，李眉蓁昨強調，她的論文被議論是抄襲，明顯遭選舉操作，對校方和教授感到抱歉，她尊重中山大學的學術倫理審查機制，也希望所有政治人物一視同仁來檢視。民進黨候選人陳其邁則呼籲李應說明釋疑，維持中山大學的校譽。據《中評社》評論指出，綠營利用這件事猛攻，在誠信度做文章，並連結到韓國瑜的誠信度做連結，持續刷國民黨的討厭度，順便打韓。

在高雄市長補選這場戰役中，陳其邁幾乎可以說穩贏，為何如此戰戰兢兢且進行激烈攻防？該評論分析，陳其邁的最低標是2018年高雄市長敗選獲得的74萬票，而李眉蓁則是要守住韓2020大選在高雄拿下的61萬票，藍綠陣營都有各自的低標。該評論表示，論文風波將會持續延燒，就看藍營是否能止血。

(中時新聞網)