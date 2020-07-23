行政院科技會報辦公室22日召開「智慧城鄉溝通平台第十次會議」，邀集22個地方縣市政府與相關中央部會代表，交流智慧城鄉推動成果，並研討協助新創發展、增添城鄉案例廠商擴散成果與永續經營機會。

為響應「防疫新生活」，此次會議恢復過往「實體會議加視訊會議」方式，運用數位視訊科技遠距出席縣市達77％，創下歷來最高，顯示在應變疫情及多次操演熟悉後，縣市政府與部會已認同視訊會議效益與價值，亦能作為政府自身數位轉型發展的參考案例。

科會辦表示，為加速落實智慧城鄉應用普及，透過「智慧城鄉溝通平台」機制，以討論遭遇問題並分享經驗成果，此次會議由台北市政府分享台北市智慧城市經驗與成果案例，並將其中100多個較經典案例公開在SmartCity.Taipei網站上，提供各縣巿政府參考。

經濟部中小企業處此次介紹「新創採購機制」，並邀請新創採購廠商展示，協助地方政府活用政策工具補助資源。工業局長呂正華請地方政府善用眾多已上架的新創解決方案，除解決在地需求，並讓新創解決方案有適合的巿場歷練，共同協助新創產業正向發展。

科會辦指出，經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」已累計224案、295家業者投入，包括70家新創，「創業歸故里－創新創業子計畫」亦已輔導17家新創返鄉創業，再搭配中小企業處新創採購補助機制，力助新創發展，增加廠商擴散成果與永續維運機會。

科會辦執秘蔡志宏表示，目前正在編列前瞻建設2.0相關預算，亦包括智慧城鄉後續計畫與5G推動，包括交通、展演、遠距醫療等應用，未來皆需地方政府協助。各主責部會目前正研議相關辦法，未來請各地方政府配合推動。

(時報資訊)