美國政府斥資19.5億美元購買輝瑞和BioNTech研發的1億劑候選疫苗，加上傳延長失業補助到12月，沖淡美中關係急遽惡化的利空，周三終場美股四大指數漲跌幅介於+0.24%至+0.62%，其中道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲1.06%。

量價及技術面：

（1）、量能：指數上漲成交量未放大，若要挑戰12,682點歷史高點，成交量必須要再放大。

（2）、均線：下檔支撐為10日線(約12,227點)附近，上檔壓力為12,682點附近。

（3）、技術指標：KD黃金交叉，短線仍有利多方。

周三櫃買指數上漲1.66%，收在166.42點。短線支撐為160點附近，壓力為171點附近。

觀盤重點，美元指數持續破低，使得國際熱錢回流亞洲，台股短線上延5日線上攻，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者在5日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局，選股方向可留意5G、設備、TWS、IC設計、生技、風電、高殖利率股。

(時報資訊)