高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁近日爆發碩士論文抄襲爭議，有關抄襲比例高達96%等關鍵問題未解釋清楚，讓許多人對於前高雄市長韓國瑜會不會在近期輔選有疑慮。民進黨高雄市議員陳致中22日也對此做了一份線上小民調。

李眉蓁碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》近日遭指控有4頁涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的《兩岸政經互動》，以及有高達96%的頁數比例，都涉嫌抄襲「台北大學公行系」碩士生雷政儒的碩士論文在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。對此，李眉蓁在昨(23日)受訪道歉，表示對學校、指導老師感到很抱歉。

據《ETtoday新聞雲》報導，當年擔任李「論文口試委員」的現任東華大學副校長朱景鵬22日表示，「對於當時口試狀況已毫無印象，但若有需要，他願意配合調查，一切尊重校方的審查程序」。

網友在陳致中臉書留言。(圖/翻攝自 陳致中臉書)

網友在陳致中臉書留言。(圖/翻攝自 陳致中 臉書)

對於6月甫被罷免的韓國瑜被外界看好輔選李眉蓁，可拉抬選情，陳致中22日在臉書以「如果韓國瑜幫李眉蓁站台輔選，請問你認為對李陣營會產生什麼影響？」做「線上小民調」，並給出1加分、2減分、3不影響，三個選項。結果多數網友留言認為「不影響」居多，減分居次，加分的最少。

有網友留言認為，「韓國瑜只站台不亂說話，還是會有幫助的」、「可以少輸一點」、「有站沒站都差」、「瘦死的駱駝比馬大」。

(中時新聞網)