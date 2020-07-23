股票上櫃的醫療顯示器大廠鈺緯(4153)負責人陳國森日前遭人舉報，在2013年透過璣玉公司名義進口低價醫療器材面板，再以高價轉賣回自己的公司，鈺緯公司，從中獲利700多萬元，涉嫌掏空資產，違反《證交法》。台北地檢署22日約談陳男及璣玉公司負責人王淑玉2人到案，連夜訊問後，分別以200萬、100萬元交保。

檢調獲報，醫療顯示器大廠、鈺緯科技開發股份有限公司負責人陳國森，因得知市面需求的醫療面板光點、亮點不必到頂級，可以次級面板代替，節省製造成本，遂計畫以進口次級面板加工出售。

但陳男找來女姓友人王淑玉，透過王女經營的璣玉公司名義，向境外面板廠進口一批低階面板後，再以正常面板的高價轉售給鈺緯公司，事後璣玉公司解散。檢調估計，陳男因「低買高賣」採購方式，造成公司損失700多萬元損失，而陳男將價差700多萬元中飽私囊，涉犯《證交法》非常規交易罪。

檢調昨(22日)搜索鈺緯公司及陳男住處2處地點，並約談陳男及璣玉公司負責人王淑玉2人，另以證人身分傳喚鈺緯員工3人說明。經連夜訊問後，今(23日)早，檢察官諭令陳國森以200萬元交保、王淑玉以100萬元交保，並限制居住地與出境、出海。

(中時新聞網)