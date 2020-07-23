小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（23日）財經重點。

【1】報復性購車潮 車廠忙翻 重啟加班

台灣防疫表現有成，7月車市再現報復性購車潮，中華商用車賣得比傳統旺季還旺，連續兩個月延長工時增產；福特六和生產線不惜祭出雙倍薪要員工在周六出勤，更破天荒取消8月的暑休，全力趕工拚業績。

【2】投信連8買 換股布局下半年行情

台股攻歷史高點12,682點僅差209點即將再創歷史，投資人申購股票型基金及買進ETF相當熱絡，牽動投信資金滿溢，不但連八日買超台股，買超金額更達101.03億元。台新投顧副總黃文清表示，高股息、散熱、PCB或股價低基期是投信下半年布局新勢力。

【3】市值嗆鴻海 聯發科概念股辣

聯發科（2454）22日上漲27元，漲幅4.24％，收在664元，總市值衝至1.05兆元，居台股第三大，即將贏過鴻海的1.19兆。聯發科漲勢如此洶湧全來自於5G晶片等領域擴展，聯發科供應鏈矽格（6257）、雍智科技（6683）、精測（6510）等將全數連動而看俏。

【4】合一中天奔漲停 生技重現生機或逃命？

中天（4128）認列旗下子公司合一（4743）新藥授權金及評價損益，第二季獲利達20.62億元，較上季及2019年同期轉虧為盈，每股盈餘（EPS）達5.24元，激勵兩檔股價雙雙回神，在連吞七根跌停後，22日終於打開、回攻漲停鎖住，生技類股指數也衝上類股漲幅排行之冠，惟是逃命波還是重現生機？

【5】中美又互槓 人民幣急跳水

美國政府21日以保護知識產權和私人數據的需要為由，要求中國大陸關閉駐休斯頓總領館，中美兩國緊張關係急劇升級。由於美國突然採取此一行動，大陸外交部旋即發表強烈譴責，要求美方撤銷這一錯誤決定，否則會面臨反制。中美對立層面升高，風雨欲來之勢加深市場的不安情緒，人民幣匯價旋即跳水，在岸及離岸一度重挫，貶破7關卡。

(中時新聞網)