最新公布的企業季報好壞不一，以及朝野兩黨在經濟振興方案的協商仍存在分歧，周三美股震盪收高。

周三收盤，道瓊工業指數漲165.44點或0.62%，為27,005.84點，連漲第3天。標普500指數漲18.72點或0.57%，為3,276.02點，連續第4日收高，並創下5個月來新高。那斯達克指數漲25.76點或0.24%，為10,706.13點。

美股三大指數全日多在平盤上下拉鋸，終場全面收高，受亞馬遜下跌1.2%拖累，那斯達克指數漲幅最小。今年以來，標普500指數上漲1.4%，那斯達克指數漲19.3%，道瓊指數下跌5.4%。

標普500指數11大類股普遍上揚，僅能源股與金融股收黑。公用事業股漲1.53%，漲幅最大，其次為地產股漲1.25%，材料股漲1.12%。

全美不動產協會（NAR）公布6月美國成屋銷售成長20.7%，創史上最大增幅，帶動費城交易所房市指數大漲3.0%，表現遠優於大盤。

輝瑞收漲5.1%，美國政府宣布將斥資19.5億美元購買1億劑輝瑞與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠狀病毒候選疫苗。BioNTech在美掛牌股價大漲13.7%。

醫療保健機構運營商HCA Healthcare上季營收超出市場預期，股價飆漲12%。

Snap上季淨損3.26億美元，且本季用戶預測不及預期，股價大跌6.2%。聯合航空上季調整後淨損達26億美元，股價下跌4.2%。

(時報資訊)