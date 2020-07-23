網友舉辦投票，陳玉珍、李眉蓁誰比較懂年輕人？（圖／摘自究極の選擇臉書）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，陷論文爭議，而立委陳玉珍則因在立院一戰成名，成為媒體關注焦點，就有網友突發奇想，舉辦投票調查「誰比較懂年輕人？」沒想到竟有85%的人選擇陳玉珍。

李眉蓁遭爆碩士論文涉嫌抄襲，高達96%有疑慮，對此李眉蓁昨（22）日親上火線說明，中山大學則強調，此案已進入學術倫理審查機制，預計4個月內完成審定，必要時得展延2個月，以一次為限。

藍綠立委日前為了審查監察院長被提名人陳菊人事案，在議場內發生嚴重推擠，國民黨立委陳玉珍在過程中表現極高戰力，引發不少討論。近日她被爆出曾加入交友App，台大高學歷也隨之曝光，讓不少人相當驚訝。

臉書「究極の選擇」突發奇想，開投票詢問「覺得年輕人都喝汽水的李眉蓁」、「滑Tinder的陳玉珍」誰比較懂年輕人？結果出爐，有85%的人選擇陳玉珍，15%的人投給李眉蓁。

網友表示，「雖然大家都說難選，但票數可是很懸殊耶」「光玉珍懂菜（佳濱、萬安、昶佐）這點就先贏嚕」「眉蓁的雪碧加一大匙糖是不是以為自己要選台南市長」，有不少人喊說「這太究極了我選不下去」「太難選了啦」。

(中時新聞網)