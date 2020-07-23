國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議，有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源論文，且有高達96%的頁數抄襲他人著作，引發外界關注。對此，新北市議員葉元之則是在政論節目中坦言，再講什麼也沒有用，就是不對的，反而硬要去拗，就會助長網路酸言酸語。

葉元之在政論節目「新聞面對面」中談到此事，則是呼籲李眉蓁趕快道歉，因為寫過論文的人都知道，寫超過一定篇幅不能一字不漏地去抄，一定要改寫，然後著名出處，且抄了不只4頁，整個剪貼抄了，再講什麼也沒有用，按照學術倫理「就是不對的」，反而硬要去拗，就會助長網路酸言酸語。

葉元之也透露，有網友找出李眉蓁和童振源的論文，然後找兩個人一起一字不漏的唸出來，就諷刺地說，「這哪有抄、紙的磅數、字型、大小、間距不一樣」，就在挖苦；他認為，李眉蓁再拗都沒有意義，應該拿出態度，應該坦承研究所論文沒有認真念，畢竟若不這樣講，難道有人會認為她寫很好嗎?若自己出來面對，人家反而會覺得你有勇氣。

至於，論文風波不斷延燒，中山大學校長鄭英耀也表示，校方已成立委員會，並進入學術倫理審查機制，送校外專業領域公正學者審查，若抄襲屬實，經行政程序核定後，可撤銷畢業資格及學位。

(中時新聞網)