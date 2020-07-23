吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

作家兼主持人吳淡如日前宣布「退休」，她透露費盡千辛萬苦考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班，將攻讀中國史。昨(22日)她再開腔，分享有人問她何必活的這麼辛苦？她回4字「一點也不」，坦言玩耍時間和醉生夢死時間其實很多，想要重拾書本完全是興趣喜好。

吳淡如最近考上大陸岳麓書院的博士班，打趣說要退休，卻又強調：「不要想太多，廣播我還是會繼續做，公司和餐廳也都還開著，沒有要讓出來」，並對酸民放話：「請有某種政治意識的不要有意見，老娘讀書的事不關你支持誰」。

昨吳淡如再說，自己每次決定要做一件新鮮事時，總有人問他幹嘛選擇活得那麼辛苦，她澄清想去念書其實是樂趣，「並不是要有什麼博士學位，反正老娘也不會去大學教書，我沒興趣也沒耐性。要教我老早就去教了，碩士畢業的30年前就拿到了國立大學的講師證書」。

與其選擇教書，吳淡如說自己後來選擇放棄，只是想做喜歡做的事，混得很多元化，到了中年什麼都買得起的時候，吳淡如的心得是「就不會有真正的購買慾」，人生最大的快樂不是來自購物，反而是來自買不到的東西，例如接受或認同自己。

吳淡如說，自己喜歡做的事情很多，常有人問她是不是一天有48小時，她的答案是自己一點都不忙，「我的理論是做你喜歡做的事不覺得忙。我常常用忙當藉口，只是因為那件事老娘真的不喜歡！」最後她也指出，每個人有每個人喜歡做的事，「我有我的快樂，你有你的快樂，這就跟你用你的宗教，我有我的信仰不必有任何疑問，也不要來改變彼此！」而這世界的混亂就來自有人發現別人和他不一樣就急著改變或消滅別人，學會包容或尊重別人的喜好才是最重要的。

(中時新聞網)