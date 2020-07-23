中共中央機關報《人民日報》「和音」專欄23日刊登評論文章指出，無論外部環境如何變化，大陸始終致力於集中力量辦好自己的事，這是大國自信，也是大國擔當。大陸堅持深化改革、擴大開放，努力實現更加強勁可持續的發展，將不斷增強為大陸人民謀幸福的能力，也將為世界共同發展繁榮創造更多機遇、作出更大貢獻。

文章表示，當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，大陸充分發揮國內超大規模市場優勢，不斷繁榮國內經濟、暢通國內大循環，既能為大陸經濟增添動力，也有利於帶動世界經濟復甦。大陸經濟第2季同比增長3.2％，成為新冠肺炎疫情發生以來第一個恢復增長的主要經濟體，進一步彰顯了大陸經濟發展的韌性與活力。

文章引述美國《華爾街日報》報導指出，大陸第2季經濟增長對於疫情肆虐的世界來說是一個「亮點」，這得益於大陸政府積極主動採取措施，成功遏制國內疫情；西班牙《世界報》網站報導認為，世界第二大經濟體增長勢頭的恢復超出預期，得益於其採取的一系列措施。事實證明，大陸經濟經受住了疫情大考，穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。

文章稱，「大疫當前，百業艱難，但危中有機，唯創新者勝。」引導經濟全球化的走向，同樣需要創新思路、積極作為。今年上半年，大陸高技術製造業增加值同比增長4.5％，高技術製造業投資和高技術服務業投資分別同比增長5.8％和7.2％。實物商品網上零售額同比增長14.3％，占社會消費品零售總額的比重比上年同期提高5.6個百分點。

大陸國家發展改革委等13個部門近日公布明確加快推進產業數位化轉型的一系列舉措。美國《哈佛商業評論》網站刊文指出，歐美國家要看到，大陸在應對國內供應鏈挑戰時，是其數位技術保障了城市正常運轉。「全球化趨勢不可阻擋，而新的全球化將以開放合作和數字創新為基礎，大陸將發揮更大作用。」

文章稱，正如習近平反覆強調的「大陸開放的大門不會關閉，只會越開越大」。今年以來，《外商投資法》落地實施，《海南自由貿易港建設總體方案》公布，外商投資准入負面清單再次「瘦身」。展現了大陸為推動經濟全球化、攜手建設開放型世界經濟的扎實行動。

(中時 )