6～8月份正值畢業季求職高峰期，今年的畢業生因新冠肺炎疫情影響，職缺大減，壽險公司正在尋找保險接班人，也向社會新鮮人及轉職族招手。

根據知名人力銀行調查顯示，今（2020）年2～4月整體市場工作數減少16％，使得今年剛離開校園的社會新鮮人在求工作顯得格外艱辛。

元大人壽表示，金融保險業受此波疫情影響相對較小，仍有不少職缺需求，尤其是喜歡外勤工作、熱心助人、追求自我職涯成長與家庭平衡者，壽險業務員是個不錯的選擇。該公司的「保險接班人」計畫，不只於二代接班，更歡迎個性積極的社會新鮮人或各領域轉職族加入。

根據行政院主計總處公布的5月份失業率為4.07％，較去（2019）年同期提高了0.4％，而受疫情影響較小的金融保險業，據壽險公會統計，截至5月底壽險業務員登錄人數高達39萬5,566人，較2019年底增加6,152人，可能因疫情衝擊，有許多民眾願意轉向挑戰壽險外勤工作，看好壽險業前景。

元大人壽表示，壽險業務工作是份高成長、創造個人價值與照顧他人的事業，且可兼顧自己與家人的生活品質，很適合時下的年輕人。針對新進業務員，公司除了提供完整的教育訓練，以提升壽險及金融相關的專業外，透過主管的實戰帶領與業輔的個別輔導，提升溝通與組織管理的能力。從初次拜訪客戶起，透過直屬主管陪同與客戶溝通，讓新人直接在旁學習如何為客戶進行一份完整的家庭財務安全需求分析，並量身訂做適合的保險計畫，從中習得保障規劃與行銷的技巧。

元大人壽推出的保險接班人計畫，就是因為許多資深績優業務主管服務的保戶早已超過上千人，感念保戶對他們的信任，服務從不假手他人，隨著年紀漸長，體力與時間有限，保戶量卻一直增加，為優化服務品質，該公司希望協助這些業務主管，找到適合的接班人以提升客戶服務，未來亦可接手繼續為其服務廣大之保戶。

此計畫推動已超過3年的時間，元大人壽指出，目前以父、母與子女共同服務客戶的二代接班為最多，其中更有傳承優良服務、讓客戶安心託付的故事陸續在元大人壽發生。最成功的二代接班是一位從護理師轉職壽險業，為通訊處主管的媽媽與其兒子。

元大人壽保險接班人計畫，不只有二代可接班，更歡迎來自於各產業，元大人壽說，只要有3~5年工作經驗，無論是財經、資訊、稅務、法務或其他領域皆可。

(工商 )