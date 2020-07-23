七月快結束，仍未見到一個颱風，氣象專家賈新興在臉書表示，「不妙！」並分享歐洲和美國的預測，颱風生成恐大延遲，不過，七月底到八月初還有一個機會，若沒有恐需等到16日或23日以後。

賈新興在臉書PO文表示，「不妙！颱風生成大DL（延遲）。」之前曾說過，7月零颱風的機率很高，現在從短期的天氣預報也看不到「它」，而根據32天的季節預測資料，也看不到好的大環境。

賈新興指出，根據歐洲的模式預測，7月底至8月初有一個機會，再來就要等到8月23日以後，而美國的預測則顯示，大致落在8月16日之後了，兩個模式的預測雖略有不同，但共同的特徵就是「有利颱風生成爆發期都大DL（延遲）了」。

賈新興也說，至於整個颱風生成，是否會延遲到8月中下旬，他會持續關注颱風生成的環境指標。不過，歷史上也曾出現過8月零颱風，2014年西北太平洋沒半個颱風生成，但記錄上寫1個颱風，由東太平洋一路西行，跑到西北太平洋的金娜薇颱風。

#颱風何時來報到 結論: 不妙... 由賈新興發佈於 2020年7月22日 星期三

(中時新聞網)