北京大學經濟學院教授曹和平23日在陸媒《環球時報》撰文指出，在大陸經濟於今年第一季戰勝疫情，第二季逐步恢復常態化生產之際，中共中央召開企業家座談會，面向新一輪經濟增長的攻堅戰拉開了序幕。具有大陸抗疫取得階段性成果後，正將工作重心轉向經濟主戰場等幾個戰略確定性意義。

文章稱，此次座談會有幾個具有戰略確定性意義的「硬」消息：第一：大陸抗疫取得階段性成果後，正在將工作中心轉向經濟主戰場。今年3、4月時，一些預測認為大陸今年經濟將是負增長，的確，大陸經濟第一季經歷大幅下滑，但第二季企穩回升、由負轉正，上半年國內生產總值下降1.6％，情況比預料的要好。

國際貨幣基金6月下旬預測60多個國家中只有大陸經濟今年能保持正增長，為大陸經濟堅定由負轉正信心加上了更大權重。

第二，在早先注重「出口導向加投資拉動型動力學機制」的國外大循環，及2014年後通過供給側結構性調整向「創新導向加需求拉動型動力學機制」轉化後，轉向以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進發展的綜合戰略發展方向，承受貿易保護主義和新冠疫情雙重衝擊並戰勝之，以促進大陸經濟新一輪增長。

第三，大陸經濟增長重在打「人民戰爭」，保護億萬家小微和微微市場主體的活力，堅持弘揚企業家精神，鼓勵市場主體向成功企業過渡，依靠各類企業家主導，發揮生產和市場主體兩個方面的力量搞好經濟增長，同時帶動世界經濟復甦。

文章直指，以前，在經濟全球化深入發展的外部環境下，市場和資源「兩頭在外」對大陸快速發展發揮了重要作用。近年來，國際上刮起了一股歪風，部分國家在國際交往上奉行單邊主義，貿易上實行閉關保護主義，大大惡化了各國新一輪經濟增長的友好國際大環境。但是，大陸發展的初衷不會改變，必須充分發揮國內超大規模市場優勢，通過繁榮國內經濟、暢通國內大循環為大陸經濟發展增添動力。同時堅決同孤立主義和單邊主義作鬥爭，堅持走各國共同富裕的道路。

(中時 )