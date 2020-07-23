台灣防疫成績亮眼，犧牲假期奉獻的醫護人員功不可沒，但獎勵津貼卻遲不下來，讓他們對衛福部長陳時中感到失望。護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，連計程車司機都領到現金補助了，醫護還在痴等，政府對醫護人員從嚴認定審查，令醫護有被欺騙的感覺。

新冠肺炎疫情期間，衛福部曾在今年5月時修改補助津貼及獎勵要點，適用津貼範圍的醫護，醫師每人每日一萬元、護理人員每人每班一萬元。醫師每日可申請二人，如採日夜輪班，每班可申請一人。

陳玉鳳在電視節目《新聞大白話》透露，日前台北市醫師職業工會指出「台大、北榮醫護至今尚未拿到1至3月的防疫津貼」。她說，「政府對醫護人員從嚴認定審查，與計程車司機補助入帳快相對照，我們當然有種被欺騙的感覺」。

陳玉鳳指出，「當初衛福部長陳時中說『比照SARS時期，醫師和護理師，每日都有一萬元的津貼』」，不過現在卻是打對折，只給五千元。檢疫所也有類似的情形。她說，檢疫所本來是五千塊，衛福部事後卻改給一千五百塊，理由是「他們接觸的都是輕症患者、沒做什麼」。

陳玉鳳砲轟，這些作法都讓醫護大感不公，歐美等國的補貼是不分輕重症，且非常尊重工會意見，兩相對照之下，台灣的作法就是「說謊、黑箱作業」。

胸腔重症醫師蘇一峰日前也在臉書上感嘆說，醫護人員是防疫狗熊，人家防疫英雄計程車遊覽車司機們，早早就領完了（免審資料）。現在全國還有許多醫院，都還沒有領到防疫津貼，因為還在審核醫護人員的申請資料，因為擔心是否有造假……。

(中時新聞網)