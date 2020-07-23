亞泰金屬(6727)送件申請上櫃。

亞泰金屬成立62年10月，主要業務為自動化機械設備之研發、設計、組裝、銷售及售後服務，董事長為鄒貴銓，總經理黃源財，目前股本為1.8億元，109年合併營收為1.87億元，營業毛利為4930萬元，單季合併毛利率為26.31%，稅後盈餘為2105萬元，每股盈餘為1.17元。

(時報資訊)