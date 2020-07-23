由客委會推出的「浪漫客庄旅遊券」昨(22)日上午9點開放登錄，沒想到系統「準時」當機，客委會昨也招開記者會表示，正在緊急搶修中。但今(23)早8時26分客委會LINE官方帳號便傳來公告：「為讓民眾順利登錄，技術人員現正測試中，請大家暫時不要登錄。」

客委會LINE官方帳號今早傳來公告，呼籲民眾請稍候在進行登錄動作。(圖網友提供)

雖客委會呼籲民眾，請大家分流進行登錄，不過今早記者實測，登錄系統一樣出現卡卡狀態，無法進入畫面。客委會於今早公告，因湧入人數超過瞬間登錄請求數限制，所以自動啟動防護機制，才會造成民眾登錄速度緩慢或無法回應請求。客委會也和技術人員積極處理中，預計9時前能恢復作業。

此外，也有許多網友表示，「送出資料就卡住了」、「我連資料都不能填」、「送出資料就卡住了」、「一天都快過完了，還是無法~」、不過也有網友在晚間11點到凌晨2點之間測試，「現在比較可以登了，應該是時間較晚的關係。」

客委會也再次呼籲民眾，「並不是先搶先贏，採用分流登記，時間長達5天，大家莫著急，慢慢來比較快。」7月23、25日開放單號，24日開放身分證尾數(居留證)雙號登記， 26日則是單雙號皆可。

(中時新聞網)