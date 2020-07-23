41歲長瀨智也昨(22日)透過歌迷會官網閃電發表聲明，表示明年3月將退出待了30年的傑尼斯事務所，原本所屬的「TOKIO」（東京小子）將只剩下城島茂、國分太一、松岡昌宏3人。

長瀨智也1990年簽入傑尼斯事務所，4年後以「TOKIO」成員身分出道，他也以《白線流》、《女婿大人》等戲劇跨足演員身分。昨《週刊文春》搶先預報長瀨智也將宣布退團消息，後來他果然在歌迷會官網公開聲明，表示從小在社長喜多川教導下，認為個性比什麼都重要，未來他將退居幕後進行創作從零開始，其他成員也支持他的決定。

而「TOKIO」出道前，成員小島啟便退團，2018年因猥褻事件，山口達也退出了傑尼斯和TOKIO，過去TOKIO曾創下才出道2月就前進日本武道館開唱，接著又受邀登上《NHK紅白歌合戰》的輝煌紀錄，如今長瀨智也退出，明年4月傑尼斯將成立子公司「株式會社TOKIO」，由城島茂擔任社長，國分太一與松岡昌宏為副社長，經營方式將更加自由。

(中時新聞網)