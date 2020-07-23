大陸浙江一名女子，2015年9月在老家寧波慈谿市買了1棟高級別墅，但因自己在長期在外地工作，長達5年沒搬進去住，便把鑰匙交給社區管理員保管，請對方有空就幫打開窗戶通風，沒想到某天看電視，竟然看到電視劇的場景就是自己的家，女主角還躺在她的床，讓她氣的提告。

女屋主事後才知，原來管理員擅作主張，把裝潢成歐式風格的別墅借給劇組拍戲，她是看電視才發現「這部電視劇是連續劇《我和我的兒女們》，我的別墅成了劇中2女兒的家，非常多場景在此拍攝。」。

女屋主去年10月發現自己的豪宅成了連續劇場景，她先裝作不知情的問對方「我家別墅，你們是否挪作他用？」沒想到管理員竟然否認，直到拿出證據才啞口無言。

女屋主取回別墅檢查後發現，電梯、指紋鎖都損壞，屋內的高級絲巾與地毯都被弄髒，許多家具、壁畫、投影機及餐具，都不翼而飛，於是一口氣對社區管理、寧波影視與播放平台提告，並要求停播、刪除電視劇。

但寧波影視律師表示，當初他們尋找拍攝場景時，是透過介紹與簽約才進入此地拍攝，沒有擅自闖入，覺得屋主要求他們停播、下架很荒唐，目前官司仍在進行當中。

(中時新聞網)