推動高能效創新的安森美半導體（ON Semiconductor），宣佈Veridify的公鑰（Public Key）安全工具可立即用於RSL10業界最低功耗，基於閃存的藍牙低功耗無線電系統單晶片（SoC）。Veridify Security的工具以CMSIS-Pack的形式提供，為開發人員提供熟悉且快速的實施路徑，以保護其RSL10方案，為其提供關鍵安全功能，包括設備到設備身份驗證、資料保護和安全韌體更新。

RSL10無線電系列內嵌安全功能，包括AES-128加密硬體模塊，且為提供知識產權（IP）保護，還可以鎖定除錯介面以防止潛在的入侵者。 這些「處理器上」的功能與Veridify的技術相輔相成，在現場設備之間提供標識、身份驗證和資料保護。 運行Veridify的公鑰工具的RSL10無線電可以交換它們的簽名公鑰，驗證公鑰所有者的身份，創建一個短暫的共同秘密，然後使用該共享秘密與AES128引擎來加密裝置及其使用者之間的數據。

運行Veridify Security工具的裝置如RSL10可以利用DOME、Veridify的零接觸接入、區塊鏈所有權管理和註冊方案的優勢。Veridify的安全方案已通過ISO 26262 ASIL D認證，代碼佔用空間非常小，且可僅以軟體實現，如在RSL10的Arm Cortex-M3處理器上所示。 使用Veridify工具構建的安全協定運行速度比傳統方法快許多倍。 例如，RSL10的身份驗證協議通常在28毫秒內運行，這與RSL10的節能優勢相得益彰。使用Veridify構建的方案非常適合工業、智慧建築、醫療、汽車和消費者領域物聯網（IoT）邊緣應用。

安森美半導體IoT主管Wiren Perera談到這合作時表示，功耗和安全性是IoT邊緣節點製造商的重要優先事項。使用Veridify的技術增強RSL10無線電本已出色的性能，我們很高興能為IoT製造商提供安全的端到端方案。

Veridify Security首席執行長Louis Parks表示，RSL10具有豐富的功能集和領先業界的超低功耗，是交付安全無線應用的絕佳平台。我們很高興與安森美半導體的合作提供了一個穩定可靠的安全方案，該方案易於實施，且通常只有在更大型處理器才使用這些安全功能。 我們感謝安森美半導體的支持，並期待為其客戶提供更多創新的安全方案。

(工商 )