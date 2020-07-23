處理器大廠美商超微（AMD）發表全球首款內建顯示核心的7奈米製程x86桌上型處理器，為瞄準消費與商務PC市場的最先進處理器。內建Radeon顯示核心的AMD Ryzen 4000系列桌上型處理器，以及內建Radeon顯示核心的AMD Athlon 3000系列桌上型處理器，將市場上最先進的處理器核心技術以及最優秀的顯示效能結合在桌上型處理器中。

全新AMD Ryzen 4000 G系列桌上型處理器為消費者、遊戲玩家、直播主以及內容創作者帶來大幅躍升的效能以及令人驚豔的功耗效率。搭載PRO技術的AMD Ryzen 4000系列桌上型處理器專為現代商務PC量身打造，帶來企業級解決方案、先進技術以及多層安全功能。Ryzen 4000系列桌上型處理器採用領先業界的7奈米製程以及「Zen 2」核心架構，透過最先進的AMD AM4插槽平台帶來最頂尖的使用者體驗與功耗效率。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，AMD致力於不斷突破運算與繪圖效能的極限，為主流PC使用者、遊戲玩家、網路直播主以及企業使用者等所有客戶提供卓越的PC體驗。我們很高興攜手長期合作的PC合作夥伴推出內建顯示核心的AMD Ryzen 4000系列桌上型處理器，將為工作與娛樂帶來極致效能。

憑藉Radeon顯示核心帶來的極速效能以及完美視覺效果，消費者無須使用獨立顯示卡即可在搭載AMD Ryzen 4000 G系列處理器的桌上型電腦上，享受最頂尖的遊戲與內容創作效能。此外，全新AMD Athlon 3000 G系列桌上型處理器採用與高效能AMD Ryzen桌上型處理器相同的「Zen」核心架構，並同樣內建Radeon顯示核心，為入門級PC提供出色效能與各種先進功能。

AMD Ryzen 4700G桌上型處理器帶來效能包括：多執行緒效能為前一代的高達2.5倍、單執行緒效能比Intel Core i7-9700提升高達5％、多執行緒效能比Intel Core i7-9700提升高達31％、顯示效能比Intel Core i7-9700提升高達202％。

全新AMD Ryzen PRO 4000系列與AMD Athlon PRO 3000系列桌上型處理器專為現代商務環境打造，為現代商務PC樹立全新標準。結合先進效能與現代化安全功能，提供多層防護，迎合現今快步調的遠端工作商務環境。結合AMD Memory Guard以及AMD Secure Processor等安全功能，搭配無縫銜接的管理功能，企業能藉由配備AMD核心的系統，確保企業級規模的簡易管理，並提供可靠的安全功能。

AMD Ryzen PRO 4000系列桌上型處理器帶來效能比對手產品提升快達31％，每瓦效能比對手產品提升高達43％。

惠普技術長暨客戶體驗與產品陣容策略部門負責人Mike Nash表示，我們的消費級與商務客戶都希望PC能兼具頂尖效能與價值。惠普旗下有陣容齊備的AMD產品線，在消費級與遊戲PC中提供令人驚豔的運算效能以及最頂尖的內建顯示效能，同時在商務PC提供靈活的功能以及企業級的安全防護，讓商務使用者在任何地方都能發揮生產力。

Lenovo客戶體驗長Dilip Bhatia表示，Lenovo一向傾聽客戶的需求，發掘改善他們對桌上型PC體驗感受的機會。我們旗下IdeaCentre與ThinkCentre系列產品覆蓋最廣泛的消費與商務客層，背後的原因就是每位桌機使用者都希望在家辦公或在辦公室工作時能夠獲得更流暢的效能、更多儲存容量、以及可靠的繪圖功能，同時兼具時尚的電腦外型。我們運用效能更上一層樓的AMD Ryzen桌上型處理器打造眾多規格的獨特微型機種，提供更多元的選擇，營造更好的體驗，同時兼顧設計外型。升級後的Lenovo IdeaCentre 5採用柔軟減震材質滑蓋設計，搭載內建Radeon顯示核心的AMD Ryzen 4700G桌上型處理器，提供客戶需要的處理速度，在執行高運算負載的娛樂與生產力任務時仍能保持低溫與靜音。配備Ryzen PRO 4000系列桌上型處理器的Lenovo ThinkCentre M75t、M75s、以及M75q商務PC將在今年秋季稍後推出新機種。新款桌上型電腦提供配置不同規格的彈性，並融入多層現代化安全功能以及管理解決方案，帶來更簡化的部署與IT管理流程。

Lenovo與惠普等OEM合作夥伴將推出搭載Ryzen 4000 G系列桌上型處理器的新款系統，預計將從2020年第3季開始陸續問市。多家系統整合廠商搭載Ryzen PRO 4000系列桌上型處理器的產品將在7月21日上市，各OEM合作夥伴的新系統則預計在今年秋季稍後問市。Ryzen 4000 G系列、Athlon 3000 G系列、Ryzen PRO 4000系列、以及Athlon PRO 3000系列桌上型處理器將由SI與OEM合作夥伴獨家銷售。

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