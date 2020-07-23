藝人譚艾珍之女、同時為作家與演員的歐陽靖，今年3月宣布懷孕5個月，遂與交往5年的攝影師老公RK登記結婚，4個月前她已回台養胎兼待產，而在疫情肆虐之下，她跟丈夫分隔台日兩地，如今她臨盆在即，昨透露諸多困難下RK無法來台陪產，遭網友指責「剝奪父親跟孩子見面的權利，是妳的錯」，讓歐陽靖不得不再發文解釋，並曝光孩子的爸不能陪產的實情。

面對丈夫無法來台陪產被怪罪「妳的錯」，歐陽靖不久後又po澄清文，表示有很多項因素讓她鼓勵RK不需要來台，一來相關手續麻煩，RK得在日本先辦良民證、體檢報告、戶籍謄本等，還有最重要的「來台前三天的PCR陰性報告」，之後由在台灣的她幫丈夫申請居留證，而剛創業的RK不但沒時間處理這些繁瑣的手續，更慘的是，他戶籍不在東京，讓這些來台手續的辦理更困難，「所以不是『我強烈阻止他來台灣』，是他自己根本沒有辦法處理」。

再者，東京疫情嚴峻，RK的工作仍是要出入鬧區、群聚，即使篩檢是陰性的，歐陽靖也覺得對家裡的長輩、尤其是新生兒，可能還是不太安全，歐陽靖就坦言媽媽譚艾珍會擔心小孩。另外，歐陽靖提到RK其實並非第一次結婚生子，「所以這對他來說並不是什麼『一生一次的難得經驗』」，透露RK跟之前的家庭關係維持幸福融洽，如今不方便來台，也正好在孩子跟她無法陪伴的期間，RK可以多陪陪女兒。

基於上述理由，歐陽靖決定鼓勵剛創業的丈夫，暫緩來台，先把握工作機會，她也為了前一篇文章造成眾人誤會而致歉，「但只求大家不要在未經理解的狀況下妄自批評別人」，畢竟很多人愛在不了解事實真相的狀況下，「就以自己先入為主的觀念對公眾人物貼標籤」。

(中時新聞網)