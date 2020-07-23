（圖／本報系資料照片）

日本政府昨晚間宣布將與12個國家就境管鬆綁措施展開協商，其中包括我國；外交部對此表示誠摯歡迎。外交部表示，日本與我方展開協商彰顯了對臺灣防疫成就的高度肯定，外交部將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日促成本案。

外交部指出，我國自疫情初始即建立完善防疫措施，有效控制疫情蔓延，臺灣的防疫成效有目共睹，日方已多次公開肯定。臺灣與日本的友誼患難見真情，每逢發生天然災害時，均能及時相互伸出援手。此次疫情期間，不論是鑽石公主號郵輪包機案，或是協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯等地返國等案例，在臺日攜手合作下均能順利達成任務，足以印證臺日友誼的緊密與強韌。

外交部強調，日本與臺灣互為第三及第四大貿易夥伴，經貿往來頻繁密切。雙方相互放寬境管措施將有助於臺日經貿關係進一步深化，共同為後疫情時代全球經貿發展超前部署、為亞太地區經濟發展創造穩定及持續的動能。

外交部表示，臺灣與日本身為理念相近的民主國家，共享許多普世價值，在各層面互為密切合作夥伴及重要友人。面對威脅全球的武漢肺炎，我國至盼與日本在公衛、防疫等領域加強合作，包含疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、專家與人才交流等，共同維護人類健康安全，為對抗全球疫情蔓延貢獻心力。

(中時 )