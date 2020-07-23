雖然知道是既定事實，看到籃網這種慘狀仍很悲哀！損兵折將的籃網，23日迎來首場熱身賽，結果遭到少了「爆鞋哥」錫安威廉森助陣的鵜鶘，終以99比68痛宰，就算各隊首場熱身賽每節只打10分鐘，可是籃網只拿68分也太慘了吧！

細數籃網本季復賽窘境，除了呼籲球員不該參加復賽的厄文沒打，杜蘭特、丁維迪、狄安卓喬丹與普林斯等球員感染新冠缺席，威爾森錢德勒與克拉克斯頓也不願前往奧蘭多，籃網只好補進克勞佛、蘭斯湯瑪斯、豪爾與賈斯汀安德森等人。

陣容如此殘破的籃網，23日一開賽就被鵜鶘壓著打，打完上半場，鵜鶘就以56比35大幅領先籃網，來到末節，鵜鶘更把領先幅度擴大到30分以上，眼見大勢已定，鵜鶘前鋒哈特想跟隊友「球哥」朗佐鮑爾擊掌慶祝，卻遭球哥完全忽視。

鵜鶘以亞歷山大沃克與摩爾各有14分最高，英格拉姆只打11分鐘就摘12分，哈勒戴與歐卡佛各拿10分；籃網以穆沙11分最高，4名「新援」只有蘭斯湯瑪斯上場，他打了13分鐘，只拿3分，克勞佛、安德森與豪爾都沒獲上場機會。

(中時 )