國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，近日爆發碩士論文爭議，雖已向學校老師道歉，但因論文抄襲部分解釋不清，爭議仍持續延燒。有網友分析，李眉蓁讀的研究所是在職專班，可能因工作繁忙較難全職寫論文，所以有找人代筆，而李也未仔細讀，才導致現今的狀況。

網友z1597536482在23日於批踢踢論壇發文「猜測」，網友個人認為「李眉蓁論文，應該不是她本人抄襲的，讀在職專班，就是沒時間全職讀書，可能是找代筆論文，偏偏這個代筆非常偷懶，隨便找一篇重新排版就交作業領錢了，反正議員本人不會看(沒時間)，加上教授和口委也都打點過了，搞不好連口試都沒有就直接簽名送學校領畢業證書，才會搞到自己沒發現抄襲，教授也沒發現抄襲的神奇狀況」。

該網友進一步分析，「所以當初被爆料4頁抄襲(僑委會委員長童振源曾發表的《兩岸政經互動》)自己一開始才覺得4頁而已沒那麼誇張，用嘴砲嘴過去就好，結果最後比對是抄了96%(《鏡周刊》赴國家圖書館比對)，今天才會自亂陣腳不知道怎麼回應。

對於論文涉嫌抄襲，李眉蓁昨22日先是召開簡短記者會回應，「蔡總統的論文也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應一視同仁」。但被外界砲轟該回應的都沒回應，下午跑行程受訪時再向學校、指導老師們道歉，並稱「自己是新人，有時回答不完善，盼回歸市政討論，勿在追殺她論文」。

(中時新聞網)