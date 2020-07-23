長科*(6548)自結第2季稅後盈餘為2億元，季增57%，單季每股盈餘為0.57元，長科*積極擴建台灣及大陸產能，其中台灣廠除承接OM的機器設備、生產技術和專利權，亦將投資30億元於高雄楠梓廠區建新廠，擴產QFN及建置蝕刻線，新廠預計2022年開始送樣認證並量產，大陸亦將設立新公司整併大陸蘇州廠及新廠，未來將主攻大陸當地客戶。

長科*第2季合併營收為24.38億元，較上季成長13%，較去年同期增加8%，公司自結單季營業淨利為2.27億元，較上季明顯增加28%，較去年同期成長14%，稅前盈餘為2.32億元，季增23%，年增5%，單季歸屬於母公司稅後盈餘為2億元，季成長57%，年成長38%，以每股面額1元的股數計算，每股稅後盈餘為0.57元；如以每股面額10元的股數換算，每股盈餘為5.7元。

長科*表示，第2季各子公司隨所在地政府逐步解封經濟活動後，無論是IDM客戶或委外封裝代工(OSAT)客戶拉貨力道皆逐漸轉強，並積極備貨庫存，加上長科*第2季QFN營收較上季大幅成長將近40%，更較去年同期倍增，進而帶動營收及獲利表現皆優於首季；此外，所得稅利益回沖挹注，亦讓第2季歸屬於母公司業主淨利達2億元，季增57%。

大陸全力發展半導體產業鏈，長科*積極擴建台灣及大陸產能，其中台灣廠除承接OM的機器設備、生產技術和專利權，亦將投資30億元於高雄楠梓廠區建新廠，擴產QFN及建置蝕刻線，新廠預計2022年開始送樣認證並量產。

在大陸及馬來西亞部分，長科*計畫在大陸設立新公司，整併大陸蘇州廠及新廠，未來將主攻大陸當地客戶，由於馬來西亞跟台灣一樣是全球半導體產業重要聚集地，未來長科將分別以中國、台灣以及馬來西亞三地為主要生產基地，分別供應中國、台灣以及東南亞地區三大封裝聚落，以因應日後一旦貿易戰加劇將世界分為中國及非中國等兩大系統，長科*皆能彈性供應各地需求。

(時報資訊)